Due turiste tedesche, Theresia e Christa sono tornate a Diano Marina 50 anni dopo per incontrare e ringraziare un agente della polizia municipale, che si era comportato in modo premuroso e gentile durante il loro primo viaggio nel 1969. Lui è Elio Vitali, ora in pensione. A maggio le due erano state ospiti de “I fatti Vostri” per cercare di ritrovare quel vigile. Ieri hanno partecipato a una cena con il sindaco Giacomo Chiappori, al comandante della municipale di Diano Marina, Daniela Bozzano, al vice Franco Mistretta, a Elio e ad alcuni agenti che parlano tedesco. Il sindaco ha consegnato una pergamena alle turiste: “Per aver avuto per 50 anni Diano Marina nel cuore”. Bozzano ha consegnato una pergamena al vigile “Per ringraziarlo di questa bella storia di amicizia e turismo”. Ai festeggiamenti si è poi unito anche il cantante Alberto Fortis.

