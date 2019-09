“Sostenere le nostre aziende”, conclude Vazzano, “significa rappresentare quei produttori di eccellenza che formano l’identità del Ponente ligure, promuovendo il rispetto e la cura delle materie prime: e Soleá rappresenta il perfetto palcoscenico in cui il cibo e la cultura enogastronomica possono diventare narrazione del territorio stesso”. “Da parte di tutta l’Associazione,” conclude, “un sentito ringraziamento a tutti gli imprenditori, il cui contributo è stato fondamentale per l’organizzazione dei momenti di degustazione”.

“CNA ha accolto con grande entusiasmo per il terzo anno consecutivo l’invito a partecipare a questa importante manifestazione”, afferma Luciano Vazzano, Segretario territoriale di CNA Imperia. E continua, “Ad accompagnare la rassegna, ricchi spazi di degustazione pensati per permettere ai visitatori di conoscere e gustare prodotti tipici locali forniti da imprese artigiane di fama ed esperienza aderenti alla CNA di Imperia”. “I prodotti agroalimentari sono parte del patrimonio culturale di un territorio e delle comunità che li realizzano: le eccellenze del gusto, l’identità ed il saper fare rendono oggi, nell’epoca del turismo esperienziale, attrattiva una destinazione turistica.”