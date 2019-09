Venerdi 13 settembre alle ore 20 al Kursaal di Bordighera, si terrà il consueto apericena in musica, noto ed irrinunciabile evento al quale prenderà parte l’Associazione NOI4YOU di Bordighera, Sportello di Ascolto e Aiuto alle Donne (e non solo).

Ciò è possibile grazie al nuovo e costruttivo “gemellaggio” con un locale che ha fatto la storia di intere generazioni ma che dimostra una particolare sensibilità al problema della violenza in tutte le sue forme.

Dopo un primo e più che positivo “esperimento” dello scorso 5 aprile, il Kursaal Club concede il “bis”, ospitando le volontarie dell’Associazione, con lo scopo di diffondere, anche tra i giovani, la realtà di aiuto esistente nella nostra zona. Nell’occasione le volontarie distribuiranno i volantini informativi non rinunciando però al sapore di una serata di allegria.

“Vi aspettiamo numerosi e magari vestiti di giallo, colore della nostra associazione che vuol essere anche simbolo solare e di rinascita” questo l’invito delle volontarie.

