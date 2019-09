I vigili del fuoco sono intervenuti nel parco dell’Antola in Alta Val Trebbia, in provincia di Genova, per soccorrere una donna di 73 anni che, mentre era alla ricerca di funghi con il marito, è scivolata per circa 50 metri fino alla spiaggia del Lago del Brugneto sottostante. Il personale dell’elisoccorso si è calato e ha verricellato a bordo la donna per il trasporto in ospedale.

