Torna anche quest’anno il Corso base di Fotografia Digitale organizzato dal Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo.

Per la sua formulazione, il corso si rivolge non solo a coloro che si avvicinano per la prima volta alla fotografia, ma anche a coloro che hanno già delle conoscenze e vogliono migliorare la loro tecnica e affinare la propria produzione artistica.

Nello specifico, le materie trattate affiancheranno quelle tradizionali, spaziando dall’approfondimento del linguaggio fotografico alla realizzazione di un portfolio, dallo studio della luce all’uso della fotografia come linguaggio meditativo, dalla post produzione alle tecniche di ripresa nei vari tipi di situazione.

I docenti si alterneranno nell’insegnamento e nella verifica del livello raggiunto, finalizzato alla crescita fotografica.Durante il corso saranno effettuate due uscite fotografiche con tutor per migliorare la tecnica individuale di ripresa.

Saranno inoltre organizzate serate dedicate ad approfondimenti e incontri con autori perché lo scopo del corso non è solo fornire le conoscenze tecniche per ottenere immagini corrette, ma anche valorizzare la fotografia quale forma artistica di espressione.

Il Fotoclub, attivo dal 1981 e punto di riferimento della fotografia amatoriale nel Ponente Ligure, ha avvicinato centinaia di appassionati alla fotografia, stimolando la diffusione della cultura fotografica in un mondo dove le immagini sono predominanti.

Le lezioni avranno inizio lunedì 16 settembre presso la sede della Federazione Operaia Sanremese in via Corradi 47, dalle ore 20,45. L’iscrizione al corso base di fotografia include anche il tesseramento al Fotoclub per l’anno 2020.

Per maggiori informazioni:

info@fotoclubrdf.it

https://www.fotoclubrdf.it/1905-2/