Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it

Ineja Food e il Comitato di San Giovanni si confermano ancora una volta come importante presenza nel promuovere le tradizioni tramite la gastronomia: i prodotti, i profumi, i sapori di Imperia in una vetrina internazionale. Anche alle Vele d’epoca 2019.

Nell’esclusiva Lounge della manifestazione la cucina è stata interamente curata dal team di Ineja Food: Stefano Zerbone, Eraldo Virgilio assieme al professor Bruno Guasco hanno proposto i migliori piatti della tradizione ligure che in questi giorni hanno accompagnato il “dopo regata” dell’evento.

Ineja Food presente a una delle manifestazioni più importanti di Imperia, che coinvolge la città in ambito internazionale: alle “Vele d’epoca di Imperia” gli chef del Comitato San Giovanni nel connubio che li vede collaborare con l’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia.