Con il volto coperto da una maschera ha compiuto una rapina alla Banca Carige ad Alassio. L’uomo ha agito con un complice che aveva la faccia coperta da una calza. I due banditi sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare 33 mila euro in contanti, poi sono fuggiti a piedi per un tratto per poi salire su un’auto bianca guidata da un complice.

