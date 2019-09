Proficua e interessante riunione con i rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno offerta ampia collaborazione nei confronti dell’amministrazione comunale che era rappresentata dal Sindaco Scullino, dell’assessore al commercio Matteo De Villa, dall’assessore alle Scuole Mabel Riolfo e dal consigliere Francesco Mauro. Tutti i presenti hanno concordato sulla necessità di ridurre al massimo, e ove possibile eliminare, l’uso della plastica. Salvaguardare l’ambiente è salvaguardare noi stessi. Sono emerse tante idee e i rappresentanti delle associazioni di categoria presenti hanno chiesto una settimana per esprimere le osservazioni richieste. Sono state presentate dall’amministrazione soluzioni alternative all’uso della plastica. Partirà presto una campagna di sensibilizzazione per le scuole e la cittadinanza.

