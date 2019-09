Golf Ulivi Sanremo, i risultati delle gare del 7 e 8 settembre

Sabato 14 Settembre si svolgerà la gara Tre Bastoni by Hydrangea, una 18 buche stableford categoria unica e Domenica 15 Settembre si terrà la Coppa del Consiglio, una 18 buche medal per la prima categoria e una 18 buche stableford per la seconda categoria e la terza categoria