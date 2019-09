Si chiude domenica 8 Settembre alle ore 21, con la richiestissima replica di “Stelle & Strisce – Le stelle dei fumetti sotto le stelle degli Hanbury” spettacolo di teatro diffuso di LIBER theatrum, con la regia di Diego Marangon, il festival “HanburycheSPETTACOLO!”19 – Teatro in movimento e Concerti d’estate, giunto con successo quest’anno alla sua sesta edizione.

Dopo il felice esordio a luglio nel bel borgo delle stelle di Perinaldo, il divertente spettacolo nato da un’idea di Diego Lupano e i cui testi sono stati scritti dallo stesso Diego Marangon e da Claudio Vecchio, approda nell’incantevole ambientazione dei Giardini Hanbury a Ventimiglia, praticamente al confine con la Francia. Assistenza audio e luci saranno di Stefano Hutter.

Ingresso € 12,00 – ridotto € 10,00 e gratuito per bambini fino a 6 anni.

Un’occasione unica e imperdibile per trascorrere una serata in compagnia di alcuni dei personaggi più conosciuti dei fumetti, amati e ricordati da tutti, grandi e piccini e ancora una volta la scelta artistica sarà quella di prendere spunto dalle loro caratteristiche e peculiarità, anche per parlare di argomenti ed episodi della nostra quotidianità.

Accattivante la scelta di affrontare l’immenso e fantastico mondo dei fumetti con i loro innumerevoli e divertenti personaggi, che da sempre accompagnano con le loro imprese e battute la vita di tutti noi.

Un imprevedibile e sorprendente viaggio: inatteso, insolito, ironico alla scoperta del modo dei fumetti, che così tanti bravissimi disegnatori e fumettisti, soprattutto italiani, hanno creato, dando vita a personaggi indimenticabili, che tutti noi abbiamo conosciuto durante la nostra infanzia e ancora oggi sono ricordati con grande affetto, oltre che sempre acquistabili, in edicola e in libreria, dagli appassionati del settore.

Ma anche un modo diverso e originale per conoscerli meglio, scoprirne i segreti, ridere con loro, e grazie a loro, con leggerezza, “prenderci un po’ in giro tutti” soprattutto porci domande sulle nostre paranoie, criticità e problematiche…

Yellow Kid, gli Sturmtruppen, l’esilarante mondo di Asterix (di cui ricorrono quest’anno i sessant’anni della nascita), le avventure del Signor Bonaventura, la simpatica bimba argentina Mafalda, poi ancora Dylan Dog, Alan Ford e il gruppo TNT, Lupo Alberto, la mitica Valentina di Crepax, passando per Tex, Diabolik, Corto Maltese, Nick Carter, i Supereroi e il mondo Peanuts di Linus e Snoopy, senza dimenticare quello di Walt Disney e tanti altri ancora, innumerevoli sono i potenziali protagonisti tra cui gli autori dello spettacolo hanno pescato a piene mani e che si potranno scoprire Domenica in uno spettacolo che già al suo esordio ha sorpreso e divertito i numerosi spettatori intervenutisi.

Lo spettacolo, che vedrà protagonisti più di venti interpreti, si svilupperà nella consolidata forma itinerante del “teatro diffuso”, iniziando e concludendosi nel piazzale davanti alla Villa, dopo essersi sviluppato e fatto percorrere e scoprire al pubblico un facile itinerario nei giardini al chiar di luna. Una originale maniera per conoscere un luogo unico e incantevole soprattutto di sera.

Da Perinaldo, paese natale dell’astronomo Giovanni Domenico Cassini, a Ventimiglia, negli stupendi giardini creati da Sir Thomas Hanbury, cambia l’ambientazione, ma non la magia del teatro, dove ritrovare la passione e l’impegno di LIBER theatrum, gruppo teatrale sempre alla ricerca di nuove formule per sorprendere, divertire e fare riflettere il pubblico anche sul nostro vivere quotidiano, cercando di regalare originalità e risate, a chiudere “HanburycheSPETTACOLO!”19 Festival di arti varie, curato e organizzato dall’Associazione Culturale “LIBER theatrum”, che anche quest’anno ha goduto del sostegno e patrocinio della Città di Ventimiglia, di Regione Liguria, di inRiviera, dell’Università degli Studi di Genova e ovviamente dei Giardini Botanici Hanbury, oltre che del sostegno di COOP Liguria e Fogliarini arredamentie di Radio Nizza, blog di informazione per gli Italiani in Costa Azzurra



INFO: Cell. 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com