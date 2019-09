L’ 8 settembre 2019 , Festa della Natività Passeggiata dal Borgo di Villa Guardia di Pontedassio al Santuario di Montegrazie di Imperia. A piedi e in mountain bike.Percorrere gli antichi sentieri e mulattiere tra gli olivi e boschi, raggiungendo da Villa Guardia il Santuario di Montegrazie nell’occasione della ricorrenza annuale della Natività: questa è la tradizione riscoperta sei anni fa dagli abitanti di Villa Guardia, frazioni vicine e da tutti gli appassionati di trekking nella natura. Per la sesta edizione l’evento dell’8 settembre è aperto anche a quanti percorrono il nostro splendido territorio in mountain bike. La partecipazione è gratuita, il ritrovo è alle 8.00 sulla piazzetta V.Veneto di Villa Guardia presso il bar e la durata dell’iniziativa è di circa 8 ore. Si consigliano scarpe da trekking e riserva d’acqua. Per i bikers la mountain bike e l’equipaggiamento MTB. Al ritorno si potrà visitare l’Oratorio San Carlo Borromeo di recente riapertura. Piccola merenda in Piazza dei Miracoli offerta dalla Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo.Si può prenotare chiamando Patricia al numero 3347980872. L’organizzazione dell’evento è opera della Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo di Villa Guardia. Con il patrocinio della Parrocchia San Matteo di Villa Guardia. L’Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo è senza scopo di lucro e dal 2014 collabora con l’autorità ecclesiastica per proteggere il patrimonio religioso e valorizzare le tradizioni locali. Ha fatto restaurare i portali del Santuario della Madonna della Neve e la copertura dell’Oratorio dedicato a San Carlo Borromeo, quest’anno sta provvedendo al restauro del suo campanile.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di infortunio, prima, durante e dopo l’iniziativa.