La dirigenza della scuola ed il Comune di Sanremo confermano per il 16 settembre nei prefabbricati sulla passeggiata a mare di corso Salvo d’Acquisto l’inizio delle lezioni per i 296 studenti delle Medie che studiavano alla “Pascoli”, edificio ora inagibile. Forse il 23 ci sarà l’inaugurazione con la benefattrice russa che ha messo a disposizione le somme per un anno di noleggio. In futuro sarà il mercato dei fiori di valle Armea ad ospitare i due istituti, socio-sanitario e tecnico-turistico, “sfrattati” da corso Cavallotti, come scrive Fabio Albanese su “La Stampa”.

