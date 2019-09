Questa mattina la Sanremese ha effettuato l’allenamento di rifinitura allo stadio Comunale, in vista dell’esordio casalingo in campionato di domani alle ore 15 contro la Fezzanese. La squadra, agli ordini del mister Nicola Ascoli e del suo staff, ha lavorato sodo per preparare al meglio la gara, soffermandosi in modo particolare sugli aspetti tattici e sugli schemi su calcio piazzato. Al termine della seduta, il tecnico Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati. Tutti disponibili, ad eccezione del terzino Klajdi Pici che resterà aggregato alla Nazionale albanese Under 19 ancora per qualche giorno e che rientrerà a Sanremo all’inizio della settimana prossima.

PORTIERI: Caruso (’99), Morelli (’99), Brizio (’01)

DIFENSORI: Maggi (’01), Manes, Gagliardini, Bregliano, Gerace (’00), Scarella (’01), Buccino (’02)

CENTROCAMPISTI: Taddei, Demontis, Likaxhiu (’00), Spinosa, Fenati, Bellanca (’00), Martini (’01)

ATTACCANTI: Colombi, Lo Bosco, Scalzi, Vitiello, Calderone (’01), Pellicanò (’02).

Domani, prima della partita, sarà premiato il Capitano Max Taddei che ha raggiunto e superato, con le due gare ufficiali di questa stagione a Ravenna e Caronno, le 100 presenze tra campionato e Coppa in maglia biancazzurra. In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale sarà presente l’avvocato Alessandro Sindoni, vice Sindaco e Assessore allo Sport e al Turismo.

Al termine dell’incontro, in sala stampa, al “Man of the match” sarà consegnato un cadeau di prodotti gentilmente offerto dallo sponsor Alberti di Cipressa Sapori.

Nel corso della gara, invece, tra tutti coloro che avranno acquistato un biglietto di tribuna, sarà sorteggiato un orologio da parete griffato Sanremese Calcio offerto dalla società. L’iniziativa si ripeterà per tutte le partite interne di campionato della stagione 2019/20.

