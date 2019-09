Tre auto sono andate in fiamme nella notte a Perinaldo. Si tratta di due Fiat Panda e una Toyota Aygo. Il rogo sarebbe partito da un’auto per propagarsi alle altre. Si sospetta che possa trattarsi di un attentato. Le fiamme hanno annerito anche una facciata laterale della vicina chiesa. Sul caso indagano i Carabinieri.

