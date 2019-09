Pulcini Scudetto – Ritorno semifinale Pro Paschese B-Ricca 6-7 Ricca in finale

Esordienti Trofeo Fipap – Ritorno semifinale Subalcuneo B-Peveragno A 0-7 Peveragno A in finale

Serie B Play out – Prima ritorno Speb-Serramenti Bono Centro Incontri 11-7 Sabato 7 settembre ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino La classifica: Vini Capetta Don Dagnino 19, Serramenti Bono Centro Incontri 15, Bcc Pianfei Pro Paschese 13, Speb 11. Terza e ultima di ritorno Martedì 10 settembre ore 21 a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Vini Capetta Don Dagnino a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb

Serie B Play off – Prima ritorno Osella Surrauto Monticellese-Taggese 11-1 Sabato 7 settembre ore 20.30 a Neive: Morando Neivese-Acqua S.Bernardo San Biagio La classifica: Taggese 23, Acqua S.Bernardo San Biagio 20, Osella Surrauto Monticellese 19, Morando Neivese 18. Terza e ultima di ritorno Mercoledì 11 settembre ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Taggese a Monticello d’Alba: Osella Surrauto Monticellese-Morando Neivese

Serie A Banca d’Alba-Moscone Play off – Quinta e ultima di ritorno Torfit Langhe e Roero Canalese-Araldica Castagnole Lanze 6-11 Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Araldica Pro Spigno 0-11 forfait sul campo. Riposa: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo La classifica: Araldica Castagnole Lanze 26, Torfit Langhe e Roero Canalese 20, Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 18, Araldica Pro Spigno 17, Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 11.