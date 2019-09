Carolina Stramare, nata il 27 gennaio 1999 a Genova, è stata eletta Miss Italia 2019. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, è iscritta ad un un corso di formazione di grafica e progettistica all’Accademia delle Belle Arti di Sanremo e lavora da 3 anni come modella. Carolina, che vive a Vigevano, ha preceduto Serena Petralia, 20 anni, siciliana di Taormina, e Sevmi Fernando, 20 anni, di Padova. Dopo essere stata ripescata, ha vinto con il 36% dei voti da casa.

Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, è iscritta ad un un corso di formazione di grafica e progettistica all’Accademia delle Belle Arti di Sanremo e lavora da 3 anni come modella