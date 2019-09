Dopo le fasi eliminatorie del concorso, sono stati selezionati i tre migliori direttori finalisti che si esibiranno dal vivo in concerto oggi, sabato 7 settembre, alle ore 17,30 al Palazzo del Parco. Protagonista l’orchestra sinfonica di Bordighera che eseguirà meravigliose serenate romantiche di Tchaikovsky, Dvorak e Suk.

Il Primo Concorso Internazionale per Direttori d’ Orchestra ITALIAN CONDUCTING COMPETITION è stato organizzato da IBERCLASSICA ARTIST AGENCY in collaborazione con il comune di Bordighera e l’Orchestra Sinfonica di Bordighera. Dopo la fase eliminatoria sono stati selezionati cinquantacinque direttori da tutto il mondo dei quali rimarranno solo tre finalisti che si esibiranno dal vivo in concerto oggi pomeriggio.