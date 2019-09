Sabato 7 e domenica 8 settembre FIAB Imperia (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) invita tutti gli amici della bicicletta alla seconda parte dell’evento “Sulle tracce del Canavesio”, con itinerario Ventimiglia-Pigna-Realdo-La Brigue (F)-Ventimiglia.

Programma di sabato 7 settembre

Dalla stazione di Ventimiglia si seguirà la ciclabile della Val Nervia in direzione di Dolceacqua, Isolabona e Pigna, dove si visiterà la Chiesa di San Michele Arcangelo con le opere di Giovanni Canavesio. Si affronterà poi la salita al passo di Carmo Langan, con discesa a Molini di Triora e risalita alla rocca di Realdo.

Cena e pernottamento in rifugio o trattoria, dopocena con proiezione di immagini e gioco di ruolo relativo alla visita del giorno successivo.

Programma di domenica 8 settembre

Colazione in rifugio e preparazione del pranzo al sacco. Salita alla Bassa di Sanson per poi scendere al Santuario di Notre Dames des Fontaines, la “Cappella Sistina delle Alpi”, con affreschi del Canavesio. Pranzo al sacco e proseguimento per La Brigue. Rientro lungo la Valle Roja sino alla stazione di Ventimiglia.

Info e prenotazioni: Giampiero De Zanet – Tel. 339 1183146 / Cristina Sala – Tel. 338 8741469