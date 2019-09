Marina degli Aregai è particolarmente sensibile alla problematica dell’inquinamento dei mari ed all’eco sostenibilità, è quindi con immenso piacere che abbiamo aderito a questa iniziativa di vitale importanza per le nostre acque.

Martedì 10 settembre alle ore 12 all’Aregai Marina Hotel in Via Gianni Cozzi, 1 a Santo Stefano al Mare, si terrà l’inaugurazione del dispositivo Seabin a Marina degli Aregai.