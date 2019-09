Il Gip del Tribunale di Imperia ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare nel carcere di Sanremo per M’hamed Chamek, accusato dell’omicidio dell’ex compagna, Atika Gharib, la 32enne marocchina trovata morta, carbonizzata, in un edificio abbandonato a Castello d’Argile (Bologna). M’hamed Chamek, che stava fuggendo con un treno in Francia quando è stato fermato dalla Polfer ligure, davanti al Gip è rimasto in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere. “E’ indagato per omicidio con l’aggravante prevista dal nuovo Codice rosso ma non per occultamento di cadavere” dice il suo legale.

Correlati