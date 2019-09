Sanremese – Fezzanese, in programma domenica 8 settembre 2019 alle ore 15, sarà diretta da Marco Sicurello di Seregno. I collaboratori di linea saranno Ayoub El Filali di Alessandria e Mirko Giuseppe Cimmarusti di Novara.

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della seconda giornata di campionato in serie D.