Serie A Banca d’Alba-Moscone Play off – Quinta e ultima di ritorno Torfit Langhe e Roero Canalese-Araldica Castagnole Lanze rinviata per pioggia/campo impraticabile a venerdì 6 settembre, ore 21, al Mermet di Alba. Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Araldica Pro Spigno 0-11 forfait sul campo. Riposa: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo

Ecco le date dei primi spareggi per la semifinale della Serie A Banca d’Alba-Moscone