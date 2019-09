Il torneo di Carouge è intitolato alla Memoria di Cristophe e Mikael Hora, che persero la vita insieme alla famiglia 12 anni fa, ed è riconosciuto come uno dei più importanti tornei internazionali per la categoria Under17 maschile. Da quest’anno, ha aperto le porte anche alla pallanuoto femminile e la Rari Nantes Imperia è lieta di raccogliere l’invito.

Le ragazze dovranno vedersela contro la squadra elvetica Suisse Romande e le francesi, provenienti dall’Isere, della Echirolles Waterpolo. Al di là del risultato, sarà un test importante per la Rari Nantes Imperia che dovrà riprendere confidenza con l’acqua e cementare il gruppo in vista del campionato di Serie A2.

La stagione della Rari Nantes Imperia in rosa riparte dalla Svizzera. Le giallorosse, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre, disputeranno l’ 11° Memorial Hora a Carouge, distante pochissimi kilometri da Ginevra.

Test importante per sgranchire i muscoli e cementare il gruppo