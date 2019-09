A Bordighera un automobilista monegasco è stato multato per violazione dei divieti di accesso in area non adibita a sosta e sosta, per un totale di 253 euro di multa, per aver posteggiato la propria Ferrari nella Rotonda. Non è stato possibile per il carro attrezzi entrare nella rotonda per il rischio di danneggiare la Ferrari. I vigili hanno a lungo atteso il ritorno del proprietario per contestargli la multa: quest’ultimo è tornato solo dopo qualche ora.

