Domenica 8 settembre alle ore 17.30, la Vice Presidente della Regione Liguria Assessore alla Sanità Sonia Viale parteciperà al “35° Anniversario di Fondazione della Croce Rossa Italiana di Bordighera” presso il Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele a Bordighera. Verso le ore 18.00 ci sarà la Benedizione della nuova Ambulanza e defibrillatore.

