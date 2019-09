A Bordighera sono stati avviati i corsi di inglese (tre livelli) per il periodo ottobre 2019 – marzo 2020. Chi è interessato a iscriversi deve compilare la relativa domanda sul modello pubblicato nel sito internet del Comune di

Bordighera (nello stesso spazio informatico in cui si trova il presente avviso), e inviarlo al Comune stesso tramite pec o consegna a mano all’Ufficio Protocollo, previa attenta lettura del documento informativo intitolato Caratteristiche dei corsi 2019 – 2020 – Modulo d’iscrizione. Il termine ultimo entro il quale poter presentare detta domanda è martedì 10 settembre alle ore 13. Le domande pervenute dopo il termine di scadenza non saranno prese in considerazione.