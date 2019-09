Il Comune di Sanremo ha presentato il nuovo portale (www.comunedisanremo.it) che rende omogenea l’informazione fornita ai cittadini, regala centralità ai servizi online di ultima attivazione (certificati anagrafici) e a quelli in fase di test e di collaudo. Per uniformare le fonti informative relative al ‘Calendario Eventi’ è stata attivata una sincronizzazione tra il nuovo portale e ‘Sanremo plus’: con un click è possibile reperire la mappa interattiva, i dettagli, le brochure e i programmi di ogni singolo evento. “Particolare attenzione è stata dedicata all’aspetto grafico – dice l’ingegnere informatico Andrea Passioni – Il layout si adatta dinamicamente ai dispositivi mobili, quali smartphone e tablet ed è in linea con i più evoluti standard di accessibilità e usabilità”.

