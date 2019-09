C’e tempo sino al 7 ottobre per presentare domanda per la formazione di una graduatoria di riserva per l’assegnazione degli alloggi in locazione

realizzati in Strada Rotabile Caponero civ . 147/A (nell’ambito del Programma “7bis -interventi minori” del Programma locale per il Social Housing approvato dalla Regione Liguria con deliberazione G.R. N° 1502 del 21/12/2006 – intervento in Coldirodi – pratica edilizia N° 1366/2007 concessione edilizia CE 08/04/2009 del 08/04/2009).

L’alloggio oggetto del bando è il seguente:

Le domande devono essere redatte sull’apposito modulo (scaricabile dal sito www.comunedisanremo.it “Bandi di gara e contratti”) o ritirabile in versione cartacea all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (c.so Garibaldi Palafiori – piano terra) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì e il mercoledì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17.

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13 del 7 ottobre, al Comune di Sanremo – Servizio Protocollo – corso F. Cavallotti, 59 – 18038 Sanremo – IM.