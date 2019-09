Sono stati sorteggiati i calendari per le qualificazioni alla fase regionale, a cui parteciperanno Under 16 (Allievi 2004) e Under 14 (Giovanissimi 2006) della Sanremese. A differenza di quanto precedentemente comunicato, il girone degli Under 14 ha visto il forfait della Voltrese e dunque saranno solamente quattro le squadre inserite nel raggruppamento 1.

UNDER 16

Girone 1: Sanremese, Albenga, Legino, Levante C, Voltrese

15 settembre: riposo

22 settembre: Voltrese – Sanremese

29 settembre: Sanremese – Legino

6 ottobre: Levante C – Sanremese

13 ottobre: Sanremese – Albenga

UNDER 14

Girone 1: Sanremese, Cairese, Speranza, Vallescrivia

11 settembre: Cairese – Sanremese (ore 17:30)

15 settembre: Sanremese – Speranza

22 settembre: Sanremese – Vallescrivia

29 settembre: Vallescrivia – Sanremese

6 ottobre: Sanremese – Cairese

13 ottobre: Speranza – Sanremese