Massimo Morabito amministratore e fondatore del gruppo Facebook Ventimiglia Beppe Grillo Meet Up spiega perché ha deciso di abbandonare il Movimento cinque Stelle a seguito della nascita del nuovo governo ( M5s-PD)

Esco dal m5s perchè gli ultimi eventi non combaciano a mio avviso con i principi che hanno fatto del m5s una novità da 1 vale 1 a cittadini con l elmetto, cittadini al servizio di cittadini, mai alleanze. Dopo le critiche ferrate nei confronti del PD questa sorta di alleanza o accordo mi lasciano basito e inorridito e faccio presente che il meetup Ventimiglia su piattaforma non esiste più così come la lista civica e di conseguenza nessun gruppo sui social può avere il logo 5 stelle né la dicitura Meetup Beppe Grillo.

Il gruppo da me gestito cambierà nome e connotati fra 27 giorni a seguito di regola fb. Auguro a tutti i miei amici e colleghi buona continuazione.