Ad Imperia, a Garbella, nei pressi del bivio per Poggi, sarà installato un autovelox con il limite dei 50 orari. La misura è necessaria per l’alto numero di gravi incidenti. Lunedì sera una Golf guidata da uno straniero ha urtato una moto mandando all’ospedale un centauro. Il conducente si è costituito in tarda serata ed è stato denunciato per guida pericolosa, lesioni gravi e omissione di soccorso. Tre anni fa nello stesso incrocio morì un 19enne di Taggia in sella ad una moto, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati