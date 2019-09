Domenica 8 settembre sarà organizzata la 16a edizione della Passeggiata nei boschi di Seborga. La camminata si propone come un momento suggestivo tra la macchia mediterranea e un magnifico panorama sul nostro mare e la costa francese. Durante il percorso una sosta breve per un rinfresco e al rientro sulla piazza l’aperitivo offerto dal Comune di L’Escarène, seguirà il pranzo preparato dalla Pro Seborga.

