L’iniziativa della società blucerchiata, voluta in modo particolare dal presidente Ferrero, è presente in undici regioni italiane; complessivamente interessa oltre trenta società calcistiche.

L’affiliazione a “Next Generation” prevede scouting, visite al centro sportivo di Bogliasco, corsi di formazione e aggiornamento per i tecnici delle squadre giovanili. E permette a molti ragazzi, in alcune occasioni, di assistere alle partite di serie A che si svolgono al Ferraris di Genova.

Il Ventimiglia Calcio ha aderito al progetto “Next Generation Sampdoria”. Il programma ha lo scopo di creare rapporti di collaborazione tra il club genovese e le società calcistiche (non solo liguri) che guardano con interesse al mondo Sampdoria.

L’affiliazione a “Next Generation” prevede scouting, visite al centro sportivo di Bogliasco, corsi di formazione e aggiornamento per i tecnici delle squadre giovanili