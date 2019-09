Oggi a Sanremo un anziano è stato trovato senza vita nella vasca irrigua della propria casa, in una zona residenziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Ora si sta cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto.

