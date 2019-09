La dirigenza continua a lavorare e monitorare il mercato. Intanto la squadra, nella giornata di ieri, si è riunita per sostenere il primo allenamento stagionale, presso la Piscina GV Sport di San Bartolomeo al Mare. Al raduno era già presente il nuovo acquisto Sara Amoretti.

La Rari riabbraccia una ‘canterana‘ giallorossa: Amoretti, infatti, ha legato la sua carriera all’Imperia dove è nata e cresciuta vincendo lo scudetto 2013/14, la Coppa Len nella stagione 2014/15 e ottenendo la promozione in A1 nel giugno 2017. Nello scorso campionato ha militato nella NC Kally Milano, nella massima categoria, disputando poi le Final Six di Catania chiuse al quinto posto. A Sara va dunque il bentornato da tutta la famiglia giallorossa e l’in bocca al lupo da parte di tutti i tifosi.

