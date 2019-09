Imperia si veste a festa per le Vele d’Epoca e Rari Nantes è lieta di partecipare al grande evento. Da giovedì 5 a domenica 8 settembre, in Banchine Medaglie d’Oro, il pubblico potrà incontrare la Rari allo stand giallorosso accanto al quale verrà montata una piscina dove svolgere attività acquatiche, dimostrazioni ed i più giovani potranno sostenere gli esamini per conoscere il proprio livello di acquaticità.

Immediatamente dopo il via alla rassegna del giovedì, la Rari propone una lezione di Aquafitness. Disciplina ancora protagonista venerdì: al mattino dalle 11.30 alle 12.30 e nel pomeriggio con orario 17-17:30.

Sabato si replica con l’esercitazione dalle 17:30 alle 18. Per chiudere poi la domenica con la masterclass dalle 11.30 alle 12:30. Durante le lezioni, il pubblico potrà provare più attività: dall’AquaGym all’AquaLates, fino alla Tabata che sarà una delle grandi novità per la riapertura della Cascione prevista a metà ottobre.

Spazio anche alle dimostrazioni di nuoto e pallanuoto, fiori all’occhiello della Rari Nantes Imperia. Sabato 7 settembre, dalle 11:30 alle 12:30, verrà organizzata una staffetta di Nuoto tra gli atleti giallorossi.

Mentre nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica, sempre dalle 15 alle 17, andranno in scena i tornei dimostrativi di pallanuoto.

E per i giovanissimi che vorranno muovere i primi passi nel mondo acquatico, sono sempre disponibili gli istruttori insieme ai quali sostenere l’esamino per conoscere il proprio grado di acquaticità. La Rari consiglia gli orari per presentarsi alla vasca di Banchine Medaglie d’Oro: il giovedì dalle 17 alle 18:30; venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 16, sabato e domenica dalle 10 alle 11.

Le Vele saranno il primo appuntamento della stagione 2019-2020 che, dopo il via alla Piscina di San Bartolomeo, tornerà alla rinnovata Felice Cascione da metà ottobre, come dichiarato pubblicamente dai rappresentanti del Comune di Imperia. Insomma sarà il primo di tanti #momentiRari.