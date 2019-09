Tra le richieste accolte, indicate nel programma dell’amministrazione Scullino, dovrebbe esserci anche il servizio su aliscafo da e per Monaco, con circa 10’ minuti di navigazione.

E’ stato un piacere particolare avere a Ventimiglia il Principe Alberto, dichiara il Sindaco Scullino, una visita privata e informale, ma molto importante per i legami che uniranno sempre più Ventimiglia al Principato di Monaco. È stata una graditissima occasione per parlare molto privatamente con il Principe e con i rappresentanti del suo Governo, ma anche con il Segretario di. Stato e il Sindaco di Monaco, oltre a tutti i vertici della società Porti di Monaco. Il Principe ha apprezzato molto lo stato avanzato dei lavori ed ha chiesto a più riprese quando è prevista la fine dei lavori, oggi ipotizzabile addirittura entro il primo trimestre 2020”.