Nella foto: il Principe Alberto II di Monaco è con Marco Cornacchia, direttore di Cala del Forte e con gli ormeggiatori e l’ormeggiatrice selezionati per la prossima assunzione

Nel corso della sua visita, il Principe Alberto II ha potuto apprezzare l’avanzamento del cantiere e, anche se non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ha voluto ringraziare le istituzioni, le autorità e tutti coloro che hanno contribuito al progetto e al suo successo. Infine, Il Principe Alberto II ha incontrato gli ormeggiatori e le ormeggiatrici che, dopo aver superato il corso di formazione intensivo organizzato lo scorso inverno dalla direzione di Cala del Forte, sono stati selezionati per la prossima assunzione. La visita a Cala del Forte si è conclusa alle 13.

Il Principe Alberto II di Monaco ha visitato oggi in forma privata Cala del Forte, il nuovo porto turistico di Ventimiglia in costruzione di proprietà di Monaco Ports. Il Principe, accompagnato dal suo aiutante di campo e dal suo governo, è stato accolto da Aleco Keusseoglou, presidente esecutivo dei Porti di Monaco e di Cala del Forte, assistito dal management di Cala del Forte. Erano presenti Gaetano Scullino, sindaco di Ventimiglia, il suo predecessore Enrico Ioculano e i responsabili tecnici e finanziari di Cala del Forte.

Il Principe Alberto II ha incontrato gli ormeggiatori e le ormeggiatrici che, dopo aver superato il corso di formazione intensivo organizzato lo scorso inverno dalla direzione di Cala del Forte, sono stati selezionati per la prossima assunzione