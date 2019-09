Sotto l’occhio vigile dell’arbitro Sig. Scardetta Fabrizio la macchina organizzativa non ha ravvisato intoppi grazie alla professionalità espressa dalla “Lombardo Family Team” composta da Salvatore, Alessandro, Andrea e Davide Lombardo.

Raffaele Regina presidente del sodalizio matuziano, Deus ex Machina ideatore della kermesse pongistica dal 1976 quest’anno per la prima volta, a causa di una lunga indisposizione, con vero rammarico ha dovuto disertare l’appuntamento.

