Si conclude oggi la rassegna con la musica live per le vie del centro. Prima del week end, in programma la mostra di pittura a cielo aperto e il terzo concerto dell’estate dell’ensemble cittadina. Domenica Festa di San Nicola a Gorleri e Mostra Mercato Venatoria.

Gran finale (decimo e ultimo appuntamento) questa sera, dalle 21.30 a mezzanotte, per le vie del centro cittadino, con la musica dal vivo, proposta da quattro tra band e dj, ad accompagnare il passeggio e lo shopping (negozi aperti e saldi ancora in corso).

Ma dal punto di vista musicale il clou della settimana è fissato per venerdì 6, quando sul palco di Villa Scarsella (ore 21.30) salirà, per il terzo e ultimo concerto dell’estate 2019, la Banda Città di Diano Marina. Per l’ensemble cittadina, composta da una trentina di elementi e diretta da Nadia Spagnolo, che ha scelto quest’anno il tema “Il diavolo e l’acqua santa”, sarà un nuovo viaggio in giro per il mondo, tra colonne sonore di noti film, evocando illustri attori, e immortali hit del panorama internazionale. Domenica la banda sarà impegnata invece a Diano Gorleri nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Nicola.

L’ultimo giorno della settimana sarà anche caratterizzato dalla 65esima edizione della Mostra Mercato Venatoria, a carattere provinciale, già dalle prime ore dell’alba in largo Cambiaso, a cura della Sezione Intercomunale dei Cacciatori aderenti alla Federcaccia. Appuntamento che cade, come di consueto, in occasione dell’apertura della caccia e che proporrà un’ampia esposizione di animali da caccia, da cortile, da compagnia e da canto; articoli per la caccia; piante; accessori, prodotti e macchinari per l’agricoltura. Un appuntamento storico che non manca mai di incuriosire i turisti, soprattutto quelli che arrivano dalle grandi città e gli stranieri.

Il tutto in attesa della grande chiusura del calendario estivo con la Notte Bianca di sabato 14 settembre.

Ecco tutti gli appuntamenti del calendario manifestazioni di Diano Marina tra oggi, martedì 3, e domenica 8 settembre.

Martedì 3 settembre

Diano in… musica – band e dj per le vie del centro cittadino – dalle ore 21.30 a mezzanotte

Punti musica in via Milano (Suhara Trio), via Nizza (Kriss), corso Roma Ovest (Premiata Banda), via Genala (Pio/Slavo Dj)

Venerdì 6 settembre

Dipingiamo insieme – via Genala, via Genova – dalle ore 15 alle 23

Mostra collettiva di pittura a cielo aperto

Concerto della Banda Musicale Città di Diano Marina – Villa Scarsella – ore 21.30

Spettacolo musicale – terzo e ultimo appuntamento dell’estate “Il diavolo e l’acqua santa”

Domenica 8 settembre

65^ Mostra Mercato Venatoria – Largo Cambiaso – dalle ore 7

esposizione e vendita di animali e di attrezzatura per la caccia e per l’agricoltura

Festa Patronale di San Nicola – Frazione Diano Gorleri – ore 16

Santa Messa e processione

