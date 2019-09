Mercoledì 4 settembre alle ore 15:30 presso il campo sportivo di Quiliano si disputerà un’amichevole tra Savona e Imperia. Pareggio esterno per il Savona, nella prima giornata del campionato di serie D girone A, contro il Seravezza. I neroazzurri sono reduci dalla bella vittoria casalinga contro il Pietra Ligure, per tre reti a due, nella seconda giornata di coppa Italia Eccellenza.

