A Ventimiglia il Principe Alberto di Monaco visiterà il porto di “Cala del Forte”, appartenente alla società “Ports de Monaco”. Una visita informale e riservata, sia per motivi di protocollo e sia di sicurezza, visto che il sopralluogo avverrà dentro il cantiere. Per il Comune di Ventimiglia sarebbe stato invitato solo il sindaco Gaetano Scullino, che ha già dichiarato di voler inaugurare le opere a mare del nuovo porto, entro maggio 2020. All’inizio del 2020 saranno consegnate le chiavi ai 34 imprenditori che hanno preso i locali commerciali in modo che in tre mesi li possano inaugurare.

