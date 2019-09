Tutto pronto a Sanremo per la seconda edizione di “A tavola sul porto vecchio” in programma oggi (lunedì), domani (martedì) e mercoledì 4 Settembre. La manifestazione vuole offrire a turisti e residenti tre serate dedicate ai piatti tipici tradizionali del territorio accompagnati da musica dal vivo.

L’evento, organizzato dalla Confartigianato insieme ai tradizionali locali del primo tratto del lungomare sul porto vecchio, inizierà ogni sera alle ore 19 per concludersi all’una di notte.

Davanti ad ogni locale ci saranno stand dove saranno serviti i piatti che si potranno consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale.

Si andrà dal brandacujun alle acciughe fritte, da fish and chips all’insalata di seppie, dai polpetti alla Luciana al baccalà con cipolla caramellata, e tanti altri piatti speciali. Prezzo massimo di ogni portata 10 euro.

I locali coinvolti saranno: Ristorante delle Palme, Sandy, Flipper, Dehor del Marinaio e Bar Max.

Prevista in ognuna delle tre date un’animazione musicale: lunedì suonerà il gruppo “I nuovi solidi” con canzoni di Lucio Battiti, martedì saranno di scena le ballerine brasiliane mentre mercoledì è prevista musica disco con Master Dbj. L’ingresso sarà libero.

