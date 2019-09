Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in adunanza urgente, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per giovedì 5 settembre, in prima convocazione con inizio dei lavori alle ore 17 ed eventuale prosecuzione dopo le ore 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

2) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: DAL N. 46 AL N. 48 DEL 16.07.2019, DAL N. 49 AL N. 55 DEL 31.07.2019 E N. 56 DEL 01.08.2019

3) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI – SERVIZIO CONTROLLO E PARTECIPAZIONI ESTERNE PROPOSTA DI ACQUISTO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL PONENTE LIGURE DI PROPRIETA’ DI AREA 24 IN LIQUIDAZIONE DA PARTE DI AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. – INDIRIZZI AD AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N. 92/2019

4) SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPOEI ED ESPROPRI/SERVIZIO CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI EURO 2.500,00 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. N. 267/00 E S. M. I. AFFIDAMENTO. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE. GARA D’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N. 89/2019