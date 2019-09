Partirà giovedì 5 settembre la stagione 2019/2020 per la leva 2011 della Sanremese. In occasione del primo allenamento stagionale, lo staff biancazzurro aprirà le porte a tutti i bambini che volessero provare a giocare a calcio con la maglia della Sanremese.

Il primo incontro si terrà a Pian di Poma alle ore 17 alla presenza degli allenatori Ugo Volpi e Mauro Falcone. In seguito, i due tecnici comunicheranno gli orari dei prossimi allenamenti.

