Oggi – 2 settembre 2019 – le sale operatorie dell’Ospedale di Imperia sono nuovamente operative.

Come programmato, i lavori di ristrutturazione che hanno interessato l’ ospedale del capoluogo sono stati completati, pertanto l’attività chirurgica è da oggi a regime.

Per quanto riguarda invece il reparto di Chirurgia Vascolare, l’Azienda ha ritenuto opportuno avviare ulteriori lavori di ristrutturazione, con opere di adeguamento strutturale ed ammodernamento degli spazi.

Sono infatti in corso lavori quali la tinteggiatura completa del reparto, l’adeguamento dell’impianto elettrico e la risistemazione dei servizi igienici, con la sostituzione dei componenti da bagno danneggiati o usurati.

L’opera è volta a garantire spazi più accoglienti e funzionali, in un’ottica di umanizzazione degli ambienti di degenza.

La riapertura del reparto di Chirurgia Vascolare è prevista per il giorno 16 settembre 2019, al termine dei lavori.

Correlati