Salvini non ci sta: il troppo alcool costringe le forze dell’ordine a cercare una moto d’acqua più grossa.

Meloni in piazza. A un euro e cinquanta al chilo.

In attesa dell’ufficialità i giornali si scatenano con le Totò-nomine: Di Maio alla Difesa? Ma mi faccia il piacere!

Al via il Conte bis: trovato l’accordo tra PD-meno-L e MoVimento 5 DC.