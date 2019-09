Rina Liberato Francone è il nuovo presidente di Anap Imperia, l’Associazione che tutela e rappresenta gli anziani ed i pensionati della Confartigianato. La sua elezione è avvenuta durante l’Assemblea. Nel ruolo di vicepresidente è stata designata Mariangela Dolmetta. Il nuovo direttivo è poi completato dai consiglieri Ezio Bosio, Maria Luisa Cozzi e Vittoria Roccamo.

A presiedere l’Assemblea di ieri sera è stato il Presidente uscente dell’Anap Gianni Ghione che in questi anni ha curato l’organizzazione di numerose iniziative sul territorio. “Sono felice di passare il testimone ad una persona come Rina, che conosco per l’impegno e la passione che da sempre la contraddistinguono – ha detto – Auguro a lei e a tutto il direttivo buon lavoro”.

Tra gli eventi organizzati negli ultimi anni dall’Anap Imperia spiccano il Memorial Manfrin (la tradizionale camminata tra Arma di Taggia e Sanremo che il prossimo 28 Settembre vedrà la sua decima edizione), i convegni dedicati al tema delle truffe agli anziani, e le giornate di informazione sull’Alzheimer. Il nuovo direttivo guidato da Rina Liberato Francone, moglie e madre di storici dirigenti della Confartigianato di Imperia, inizierà subito a lavorare anche su nuove iniziative da sviluppare in futuro.