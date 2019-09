Decine di chili di rifiuti (20 chili di quelli indifferenziati) sono stati raccolti oggi nell’ambito di un’operazione di pulizia del fondale del porto di San Bartolomeo al mare nell’ambito del progetto #plasticfreegc. Subacquei e volontari di varie associazioni si sono immersi per le attività di recupero. Sono stati raccolti una stufetta elettrica, 13 bottiglie di plastica e 15 di vetro, un parabordo, un tendalino, 11 tubi di plastica, 2 secchi, un tappeto di plastica, 21 lattine e 20 metri di cime, 59 pezzi di plastica e altro ancora.

