A Caronno Pertusella, in provincia di Varese, la Sanremese ha pareggiato per 3-3 il primo incontro di campionato in serie D. I lombardi hanno schiodato il risultato con Sorrentino dopo 15 minuti. I matuziani hanno ribaltato il risultato segnando con Demontis al 30′ e Colombi al 52′. La Caronnese si è portata sul 2-2 al 53′ con Corno, ma la Sanremese si è riportato in vantaggio grazie al secondo gol di Demontis al 68′. Ad un minuto dalla fine del match ancora Corno ha gonfiato la rete, sigillando il definitivo 3-3. Domenica prossima la squadra di Nicola Ascoli giocherà in casa con la Fezzanese.

